Элину Быстрицкую едва не заставили сменить имя: обомлеете, как бы ее звали

Любой актер ставит перед собой цель достоверно передать все чувства и переживания своего персонажа. Однако иногда артисты так хорошо справляются с этой задачей, что зрители не могут отличить, какие черты характера принадлежат выдуманному герою, а какие — реальному человеку.

С этим столкнулась и Элина Быстрицкая. Несмотря на то, что в ее фильмографии можно найти много достойных работ, самой известной и любимой стала роль Аксиньи Астаховой. Съёмки в экранизации романа «Тихий Дон» сделали ее самой популярной советской актрисой. А от преданных поклонников она получала целые мешки писем.

Но некоторые решили пойти дальше. Казаки так прониклись игрой Быстрицкой, что прислали ей интересное предложение. Они хотели, чтобы артистка стала Аксиньей Донской, изменив имя и фамилию. Но решительный настрой мужественных атаманов не убедил красавицу.