Елена Дробышева выиграла в генетическую лотерею: обомлеете, увидев фото ее отца

Актриса театра и кино Елена Дробышева с детства находилась в атмосфере искусства. Родители ее были известными артистами, и казалось, что иного будущего у девочки быть не может. Однако сама Елена не видела себя поначалу на экранах или на театральных подмостках. Девушка грезила совершенно о другой профессии, но тоже близкой к служителям Мельпомены.

С юного возраста Елена отличалась не только разнообразными талантами, но и красотой. Она росла почти полной копией своего отца, известного красавца, покорившего тысячи женских сердец, актера Виталия Коняева. Однако ни славой родителей, ни доставшейся по наследству красотой Елена, можно сказать, не пользовалась. И поступила учиться на театроведа лишь благодаря своим талантам.

Вскоре после начала учебы девушка поняла, что ошиблась с выбором, и перешла на актерский факультет. По сей день Дробышева активно снимается и играет в театре. Что интересно, в личной жизни красота ей счастья не принесла. Ни один из ее браков не был счастливым или хотя бы просто долгим. Да и внебрачные отношения не осчастливили Елену. Зато она востребована в профессии и у нее есть любимый и единственный сын.