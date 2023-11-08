Элементарно, Ватсон: вот о каком щенке бульдога на самом деле говорил напарник Холмса

Нередко при создании киноверсии литературного произведения происходит немало искажений оригинального текста. Порой доходит до того, что сценаристы меняют все с точностью до наоборот.

Так вышло и с фильмом про Шерлока Холмса. Только исказили авторы ленты значимую деталь не про самого сыщика, а про его напарника Ватсона. В фильме зрители видят бульдога доктора, хотя в рассказах подразумевается вовсе не собака.

Разгадка проста: «бульдог» — название короткоствольных револьверов. Это можно понять из сцены, где Шерлок спрашивает Ватсона о наличии оружия. Оказывается, у помощника сыщика есть револьвер, который тайком был утянут со службы.

Также в старой Англии «бульдогом» именовали человека со вспыльчивым характером. Ватсон, упоминая о своем «щенке бульдога», предупреждает, что не переносит шума. Также в книге доктор часто демонстрирует свою вспыльчивость и раздражение по отношению к Холмсу.

Упоминание о собаке позволяет поклонникам детектива определить, в каком университете учился Ватсон, так как в одном из воспоминаний его кусает собака, которую разрешено держать только студентам Кембриджа.