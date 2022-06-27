«Еле ходит»: состояние онкобольного Юдашкина вызвало оторопь

Уже несколько лет знаменитость борется с онкологией.

Валентин Юдашкин шокировал поклонников своим состоянием. Соответствующим видео поделился в своем Telegram-канале Рустам Солнцев.

В прошедшие выходные прославленный модельер стал гостем Московской недели моды. Знаменитость появился в парке Зарядье, где встретился со своими поклонниками. Как отметил Солнцев, снявший выход дизайнера на видео, состояние знаменитости очень его напугало.

«Валентин Юдашкин, бедненький, еле ходит», — пишет шоумен.

Подписчики артиста не оставили без внимания шокирующую запись. В комментариях многие пожелали здоровья и скорейшего выздоровления модельеру и признались, что не догадывались о том, насколько серьезные у Юдашкина проблемы со здоровьем.