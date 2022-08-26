Экстремально похудевшая Варнава не смолчала о своем состоянии: хватило пары слов

Катя Варнава продолжает шокировать фанатов своим внешним видом. Как уверены пользователи Сети, последнее время телеведущая выглядит чересчур худой и болезненной. Некоторые даже предполагают, что такие резкие перемены во внешности связаны с серьезным диагнозом знаменитости, который та скрывает от поклонников. Однако, как оказалось, все эти домыслы не являются правдой.

По словам Варнавы, которая решила прокомментировать свое состояние, она слышит о переживаниях своих поклонников. Однако на самом деле повода для беспокойства у пользователей Сети нет.

«Не соглашусь», — именно так отреагировала артистка на беспокойство подписчиков.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись. Одни похвалили фигуру Варнавы и посоветовали ей не обращать внимание на негативные комментарии. Другие же призвали артистку в первую очередь заботиться о своем здоровье.