Экс-солистка «Блестящих» впервые показала мужа-миллионера: год скрывался не просто так

Ольга Орлова не из тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые кричат о личном на каждом углу. На протяжении года артистка скрывала от поклонников своего избранника. Многие начали думать, что он всего лишь плод воображения певицы, но оказалось, что любимый человек у нее действительно есть.

В своих социальных сетях экс-солистка группы «Блестящие» впервые показала мужа-миллионера, опубликовав совместное фото. Для такой откровенности у исполнительницы была веская причина: ее супруг отметил день рождения.

В подписи к кадру Орлова призналась, что все это время ее возлюбленный скрывался не просто так. Выяснилось, что он не появлялся на странице артистки не потому, что «счастье любит тишину», а потому что не стремился быть объектом всеобщего внимания.

Между тем интернет-пользователи пришли в восторг, увидев мужа Орловой. «Какой симпатичный и приятный мужчина», «Лицо и глаза очень добрые», «Какая красивая пара», — гласят комментарии в Сети.