Екатерина Варнава до пластики: вы не поверите, что это один и тот же человек (фото)

Екатерина Варнава регулярно оказывается в рейтингах самых красивых отечественных знаменитостей. Сотни поклонников осыпают ее комплиментами, однако мало кто догадывается, что эффектной внешности знаменитость добилась с помощью пластических хирургов.

Так, если сравнить архивные снимки Варнавы с недавними фотографиями, то разница становится очевидна. Сама же артистка никогда не скрывала, что не любила свою внешность, поэтому и решилась на серьезные перемены.

«Я никогда не была красоткой и не скрываю этого... И чем больше времени проходило, тем больше я себя не любила», — рассказывала в одном из интервью Варнава.

В итоге, как пишет портал Woman , артистка прошла через четыре серьезных вмешательства. Сначала она сделала себе блефаропластику, из-за чего ее взгляд стал более открытым, а после удалила комки Биша, чтобы сделать лицо более изящным. Третьей процедурой стала контурная пластика, а в конце она сделала себе коррекцию подбородка.

Подобное вмешательство полностью изменило внешность 37-летней артистки. Однако сама Варнава признается, что она довольна своей новой внешностью и наконец-то относится к себе с любовью.