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Его знает каждый: российский «голос» Джорджа Клуни оказался редким красавчиком

20 октября 2022 08:15
Его знает каждый: российский «голос» Джорджа Клуни оказался редким красавчиком

Актер мог похвастаться незабываемым тембром.

Владимир Вихров построил актерскую карьеру, но настоящего успеха добился не на съемочной площадке, а в студии звукозаписи. Артист, последний фильм с участием которого вышел в 2006 году, преуспел в дубляже. Он подарил свой голос не только отечественным, но и зарубежным звездам.

Среди тех, кого наиболее часто озвучивал артист, значится сам Джордж Клуни. В 16 картинах именитый актер говорит именно голосом Вихрова. Считается, что его тембр придавал героям звезды Голливуда еще больше сексуальности и притягательности. Между тем сам Владимир Владимирович нисколько не отставал от своего зарубежного коллеги: он был редким красавчиком.

Его знает каждый: российский «голос» Джорджа Клуни оказался редким красавчиком

Увидеть знаменитость можно в таких лентах, как «Осенние колокола», «Придут страсти-мордасти», «Имитатор» и во многих других. Зрители до сих пор восхищаются очарованием ныне покойного Вихрова, отмечая, что тот был невероятно обольстителен и привлекателен.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Летние гастроли» (1979)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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