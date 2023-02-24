Его смерть была шоком для всего мира: от последних слов Хита Леджера мурашки по коже

15 лет, как не стало Хита Леджера — лучшего Джокера всех времен по версии американской и британской киноакадемий и жюри «Золотого глобуса».

22 января 2008 года бездыханного актера в квартире на Манхэттене обнаружила его массажистка. Она вызвала скорую и позвонила подруге артиста — Мери-Кейт Олсен. Та была в Лос-Анджелесе и не могла приехать быстро, но отправила своих охранников.

Когда они приехали (одновременно со врачами), артист уже был мертв. Причину смерти сразу установить не удалось, что породило множество слухов. Экспертиза показала, что артист умер от острой интоксикации из-за опасной смеси болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов.

Накануне он звонил своей старшей сестре. Они были в близких отношениях, Кейт с детства поддерживала его увлечение актерством. В ту ночь он жаловался Кейт, что не может уснуть и сказал, что примет снотворное. «Кэти, Кэти, послушай, все будет в порядке, — говорил Леджер. — Ты же знаешь, что мне просто надо немного поспать». Сестра просила его не пить так много таблеток.