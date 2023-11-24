Его носил русский богатырь: настоящее имя Малыша из «Карлсона» знают только избранные

Повесть Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» знает едва ли не каждый ребенок на земле. Особенно произведение знаменитой шведской писательницы полюбили в СССР: все благодаря замечательной экранизации от советских мультипликаторов. Несмотря на популярность истории, многие читатели не догадываются об одной важной детали.

Мало кто вспомнит, как на самом деле зовут Малыша. Литературоведы же уверенно ответят: Сванте Свантесон. Для Швеции имя и фамилия являются вполне типичными, но все же есть с Малышом некоторый подвох.

Оказывается, Сванте — это не что иное, как североевропейский вариант имени Святополк. Оно было невероятно популярным во времена раннего Средневековья. Русских князей и богатырей именовали в Европе Свантеполками, а потом и вовсе сократили имя до Сванте.