Его не пытались вызволить из психбольницы: трагическая участь Николая Гриценко

Николай Гриценко был популярной советской кинозвездой. Его заслуги по достоинству оценили, и за роль в фильме «Кавалер Золотой звезды» артист стал лауреатом Сталинской премии.

Успехи в кинематографе и на театральной сцене принесли мужчине невероятную известность, но он так и не смог решить свои личные проблемы. Актер всегда злоупотреблял алкоголем, и эта вредная привычка пагубно сказывалась на его здоровье. В скором времени ему диагностировали рассеянный склероз. По наставлению супруги Николай все же решился на лечение и отправился в психиатрическую лечебницу.

Во время пребывания в больнице мужчине становилось только хуже. Коллеги изредка навещали товарища, но не решились забрать его из-под присмотра врачей. Бывший актер тяжело переносил лишения и по непонятным причинам решился на кражу еды из общего холодильника. Другие пациенты узнали об этом и избили звезду советских фильмов. В тот же день от полученных травм Гриценко оказался на больничной койке, а вечером умер от инфаркта.