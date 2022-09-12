Его любили все дети страны: ведущего «Зова джунглей» постигла жуткая участь

Мало кто из нынешних телезрителей от 30 лет и старше не помнит передачу «Зов джунглей». Две команды детей — «хищники» и «травоядные» — состязались друг с другом в ловкости и скорости под наблюдением обаятельного ведущего Сергея Супонева. Он был и создателем популярного детского телешоу, за которое в 1999 году его удостоили «ТЭФИ».

На счету Супонева были и другие развлекательные программы — викторина «Звездный час» и передача «Денди», за которые его обожали все дети страны. По некоторым данным, именно он придумал концепцию реалити «Последний герой». Но увидеть успех шоу Сергей не успел.

Вторая жена телеведущего Ольга Мотина вспоминала, что он был буквально зависим от адреналина. Сергея не пугали даже мрачные предзнаменования и травмы. Не стал он бережнее относиться к себе и после рождения дочки Полины в 2000 году. Сначала Супонев чуть не утонул во время прогулки на яхте, затем упал с мотоцикла и едва не попал под соседний автомобиль, а после так сильно порезал ногу, что долго не мог остановить кровь и загремел в больницу. Родные говорили и о том, что в экстремальных увлечениях Сергей находил спасение от кризиса среднего возраста и меняющихся порядков на ТВ на рубеже 1999-2000 годов.

В декабре 2001 года Супонев приехал в загородный дом в Тверской области. Поездка на снегоходе стала для него последней: он врезался в речную пристань. От полученных травм Сергей скончался на месте ДТП.