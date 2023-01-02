Его любил весь мир: посмотрите, что стало с культовой звездой «Шестого чувства»

Мистическая картина «Шестое чувство» стала мировым хитом и до сих пор считается выдающимся фильмом ужасов. После премьеры юный актер Хэйли Джоэл Осмент, сыгравший мальчика Коула, стал мегапопулярным. Однако закрепить достигнутые позиции ему не удалось.

Осмент начал свою карьеру в пятилетнем возрасте, когда стал рекламным лицом «Пицца Хат». Затем последовали роли в больших проектах — «Форрест Гамп», «Искусственный разум» и «Шестое чувство». Роль в последней картине покорила зрителей по всему миру, ведь маленький Хэйли сыграл очень проникновенно и трогательно. Критики тоже не остались в стороне и номинировали 11-летнего Осмента на «Оскар».

Ничто не предвещало серьезных проблем, однако в его жизни наступила черная полоса. Отпустивший бороду и растолстевший Хэйли перестал быть востребованным, как раньше. Он впал в депрессию и начал пить. Спустя годы актер все-таки взялся за ум и прошел курс реабилитации, однако вернуть былую славу уже не смог.

Сегодня 34-летний Осмент продолжает сниматься, но о громких и ярких ролях не идет и речи.