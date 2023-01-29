Его хоронили пять жен: невзрачный очкарик обольстил самых красивых женщин мира

Весь мир давно усвоил, что в мужчине внешность не самое главное. Это мог бы подтвердить личным примером легендарный французский режиссер Роже Вадим, на счету которого были романы с самыми обворожительными женщинами мира.

Его настоящее имя — Вадим Племянников. Отец режиссера был русским эмигрантом, а мать — французской актрисой. Родители наградили сына довольно посредственной внешностью. Роже носил очки и обладал грубыми чертами лица, поэтому мачо его назвать нельзя.

Но это не помешало Вадиму очаровать главных красоток из мира кино. Его первой «жертвой» стала Брижит Бардо, которую режиссер открыл миру в скандальной картине «И Бог создал женщину». У звезд был страстный роман, но долго он не продлился.

Также у Роже были бурные отношения с Катрин Денев. Ей на тот момент исполнилось всего 17 лет. Актриса снялась в его фильме «Грех и добродетель». Она родила сына, но ребенок не спас отношения Денев и Вадима.

Следующей пассией Роже стала американская звезда Джейн Фонда, которая тоже снималась в картинах супруга. Она родила от него дочь Ванессу, но и этот брак распался.

Кроме известных актрис у Роже было еще две жены. Каждая из них сохранила о режиссере добрую память, и, что самое интересное, все пятеро пришли на его похороны в 2000 году. Его последняя супруга сказала, что Вадим умел расставаться без ссор, а это редкий дар.