Его голосом говорил Джордж Клуни: как оборвалась жизнь «короля дубляжа»

Владимир Вихров стал известен не благодаря своим актерским работам, а из-за запоминающегося голоса. Именно он озвучивал Джорджа Клуни во всех его фильмах, Харрисона Форда и других прославленных артистов. При этом, несмотря на профессиональный успех, его личная жизнь была полна трагедий.

Уже будучи признанным мастером дубляжа и большой звездой, Владимир встретил Маргариту. Влюбленные начали жить вместе и со временем избранница артиста родила дочь Арину. Коллеги знаменитости были уверены, что Владимир счастлив со своей семьей, и не догадывались о множестве проблем, которые копились у него дома.

Из-за постоянных ссор с Маргаритой Вихров начал пить. Чтобы не возвращаться домой, он или брал дополнительную работу, или уходил в продолжительные запои. Иногда он мог не появляться дома в течение нескольких дней, посвящая это время спиртному.

Однажды его пагубное пристрастие привело к трагедии. Вихров глубокой ночью решил отправиться в круглосуточный магазин. И из-за того, что машин на улицах в поздний час практически не было, он перебежал большое шоссе через проезжую часть, но в этот момент по дороге ехала иномарка, водитель которой не успел затормозить и сбил артиста. Вихрова тут же доставили в одну из московских больниц, где он скончался на четвертый день.

Маргарита же далеко не сразу узнала о случившемся. Так как у Вихрова не было при себе документов, его собирались хоронить в общей могиле. И только заявление о пропаже, которое избранница артиста успела отнести в милицию, помогло определить медикам, что перед ними тот самый Вихров, голосом которого долгие годы разговаривали герои их любимых фильмов.