Его фразами говорит народ: Федула из «Афони» постигла жуткая участь

Борислав Брондуков — один из самых узнаваемых и популярных советских актеров, за плечами которого больше 150 ролей. Зрители любили всех персонажей, которых Борислав Николаевич талантливо воплощал на экране: инспектор Лестрейд в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», обаятельный алкоголик Федул из «Афони», ковбой из «Человека с бульвара Капуцинов» и множество других.

Между тем творческий путь Брондукова в кино в последние годы его жизни складывался по-настоящему трагически. В 1984 году, когда артисту было всего 46 лет, он внезапно перенес инсульт. Его выходили врачи и жена, но с тех пор все его роли поручали озвучивать другим актерам.

Но это было лишь началом проблем Брондукова со здоровьем. Позже Борислав Николаевич перенес еще два инсульта и операцию на головном мозге, при этом до последнего старался сниматься в кино. Но третий инсульт, случившийся с артистом в 1997 году, приковал его к инвалидной коляске и лишил возможности говорить.

Жена актера Екатерина до последнего была рядом с мужем и заботилась о нем. На ее руках Брондуков и скончался в марте 2004 года.