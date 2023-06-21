Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа

В течение многих лет Роберт Инглунд пугал юных зрителей не только в США, но и по всему миру. Именно он воплотил образ Фредди Крюгера, который стал его фирменной карточкой. При этом далеко не все поклонники знают, что карьера артиста не ограничивается лишь фильмами ужасов.

Так, в фильмографии знаменитости можно встретить множество сериалов и даже семейные мелодрамы. Например, зрители видели его в «Принце и серфере», в сериале «Вавилон 5» и даже в ситкоме «Женаты и с детьми». А одной из последних ролей артиста стал проект Netflix «Очень странные дела».

Поклонники уверены: роль Фредди Крюгера, несмотря на популярность, не раскрывает даже малой части таланта артиста. На самом деле он преуспел во множестве жанров, а без пугающего грима выглядит очень дружелюбным и открытым человеком.

«Роберт Инглунд — потрясающий актер, очень симпатичный! А какая у него улыбка: добрая, милая», «Очень симпатичный актер», «Такой он милый все-таки», — признаются пользователи Сети.