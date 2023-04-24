Ефремову и не снилось: обомлеете, как голливудский красавчик оказался в тюрьме

Жизнь голливудских звезд кажется сказкой, но не все представляют, через что пришлось пройти знаменитостям, чтобы погреться в лучах славы. Выяснилось, что некоторые американские актеры когда-то сидели в тюрьме, а их преступления пугают даже больше, чем то самое ДТП с участием Михаила Ефремова.

К примеру, Роберт Редфорд еще в подростковом возрасте попал в опасную банду. Он жил в неблагополучном районе, и многие его сверстники промышляли воровством. Артист поддался пагубному влиянию приятелей и стал грабить дома. А иногда он пробирался на огражденный участок ради забавы или для того, чтобы поплавать в чужом бассейне.

Такой фривольный образ жизни мог сделать из юноши еще более хладнокровного преступника без каких-либо моральных ценностей. Но его деятельностью заинтересовалась полиция и во время посадила Роберта за решетку. В тюрьме он пробыл недолго, но этого времени хватило, чтобы молодой человек осознал свою ошибку. Он вышел на свободу и после этого не возвращался в банду.