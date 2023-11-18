Ефремов и Яковлева не спасли: этот фильм за миллиард рублей оказался полным провалом

Отечественным кинематографистам не дает покоя популярность голливудских блокбастеров. Мечта едва ли не каждого российского режиссера — снять свою остросюжетную ленту, которая соберет приличную кассу. Попытался это осуществить и Джаник Файзиев. Однако план постановщика «Турецкого гамбита» с треском провалился.

Фильм «Вратарь Галактики» вышел в прокат в 2020 году. Картина рассказывала о будущем после межкосмических войн. На съемки киноленты выделили 786 миллионов рублей, а вместе с затратами на рекламу вышел почти миллиард. Привлекли к работе над блокбастером и многих знаменитостей: Елену Яковлеву, Михаила Ефремова, Евгения Миронова.

Однако вместо фильма года вышел пшик. В прокате творение Файзиева собрало чуть больше 100 миллионов рублей. Дело не только в пандемии: и критики, и зрители ругали кино за сюжетные дыры и непродуманные образы персонажей. В итоге «Фонд кино» подал на создателей иск в суд с требованием вернуть вложенные деньги.