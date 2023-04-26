Ефим Шифрин рассекретил лицо любимой женщины: ему посочувствует каждый (фото)

Юморист Ефим Шифрин редко рассказывает о личной жизни. Известно, что он был женат всего один раз в далекой молодости, но этот брак быстро развалился. Сегодня артист холост, детей у него нет.

Давний опыт семейной жизни предопределил будущее Шифрина. Из-за этой неудачи Ефим Залманович предпочел одиночество, а о бывшей супруге он до сих пор старается не вспоминать.

Единственной женщиной, которая удостоилась признания в любви от Шифрина, стала его мать. В своих нежных и трепетных чувствах к родительнице артист признался в социальных сетях. Он поделился фотографией Раисы Ципиной и сопроводил снимок трогательным текстом. Шифрин рассказал, что мать была потрясающей хозяйкой и обладала невероятным кулинарным талантом.

Однако многие посочувствовали артисту, увидев его пост. Ему уже 67 лет, а он до сих пор привязан к матери, которой давно нет в живых. Но другие поддержали Ефима Залмановича и прониклись его трепетным чувством к самой родной женщине.