Эффект бумеранга: звезда «Солдат» винит себя в трагическом уходе жены не просто так

Вячеслав Гришечкин получил широкую известность благодаря сериалу «Солдаты»: его герой, замполит Белоконь, появлялся на экранах на протяжении целых 10 лет. И если карьера актера сложилась удачно, то его личная жизнь была омрачена страшной трагедией.

Артист так убедительно играл бабника, что многие были уверены, что и в реальной жизни он тоже не считает нужным хранить верность. Так это было лишь отчасти. Гришечкин женился на Марии, которая в 1990 году подарила ему дочь Ольгу. Счастлив актер в этом браке не был: он любил жену своего друга Анну, которая в итоге ответила ему взаимностью.

Выходит, что звезда экрана увел супругу у своего приятеля, за что впоследствии и поплатился. С Анной актер был не разлей вода долгих 25 лет. Но в 2017 году возлюбленная Гришечкина скончалась от рака.

В этом он винит себя и говорит о том, что эффект бумеранга никто не отменял. Артист полагает, что украл чужое счастье, поэтому и стал вдовцом, который никак не может смириться со своей утратой. «Второго такого человека я не найду никогда», — цитирует убитого горем актера портал «Культурология ».