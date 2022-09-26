Ее все еще ненавидят и не просто так: что стало со злодейкой из «Бетховена»

В 90-е и начале нулевых многие включали фильм «Бетховен 2», чтобы полюбоваться на злодейку Регину. Эту героиню блестяще воплотила актриса Деби Мейзар, которая на тот момент была далеко не новичком в киноиндустрии.

С тех пор прошло вот уже почти 30 лет, однако ненависть зрителей к артистке не угасла. И стоит признать, что на то есть веская причина. Многие попросту завидуют знаменитости, внешность которой с годами совсем не меняется.

Мейзар ведет социальные сети, где публикует свои фотографии, однако секрет вечной молодости не раскрывает. Между тем интернет-пользователи отмечают, что актриса по-прежнему великолепна и будто только что сошла с кадра из вышеупомянутой ленты.

Отметим, что в свои 56 лет звезда продолжает активно сниматься в кино. Преуспела артистка и в личной жизни. В 2002 году она вышла замуж за повара Габриэля Коркоса, которому подарила двоих дочерей.