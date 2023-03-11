Ее внешность просто пугает: как выглядит О-Рэн Ишии из «Убить Билла» спустя 20 лет

Квентин Тарантино представил первую часть «Убить Билла» в 2003 году. В свою картину он пригласил множество ярких актеров, среди которых была Люси Лью, исполнившая роль О-Рэн Ишии. В то время артистке было 34 года, и она уже считалась большой звездой.

После «Убить Билла» артистка приняла участие во многих знаковых фильмах и сериалах. Например, она исполнила главную роль в криминальной комедии «Счастливое число Слевина» и подарила свой голос Гадюке в серии мультфильмов «Кунг-Фу Панда».

За прошедшие годы артистка не потеряла популярность и все еще продолжает сниматься. Так, накануне в Лондоне прошла премьера кинокомикса «Шазам! Ярость богов», где она исполнила главную роль. В честь этого события Лью появилась на торжественной премьере, где сразила присутствующих своим эффектным внешним видом.

Для мероприятия актриса выбрала желтое платье от миланского бренда Del Core, которое открыло ее плечи и акцентировало внимание на стройных ногах. В своих социальных сетях знаменитость поделилась коротким видео, в котором показала, как прошло мероприятие, и собрала сотни комплиментов от фанатов со всего мира. Как уверены поклонники, 54-летняя артистка выглядит значительно моложе своих лет и ничуть не изменилась со времен «Убить Билла».