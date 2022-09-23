Ее свело с ума молоко: Фросю Бурлакову постигла страшная судьба

Екатерина Савинова почти не снималась в кино, но зритель помнит ее все равно. Главная роль в жизни актрисы — Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра...» — оказалась настолько яркой, что сразу попала в золотой фонд нашего кинематографа.

Но именно съемки в этом фильме, сценаристом и режиссером которого выступил муж актрисы Евгений Ташков, сыграли роковую роль в жизни Савиновой. Прямо перед съемками она выпила парное молоко, которое очень любила, и в результате заразилась серьезнейшим инфекционным заболеванием — бруцеллезом. Болезнь ударила по нервной системе актрисы, и в итоге у нее развилась шизофрения.

Благодаря периодам просветления Савиновой удалось не только успешно сыграть Фросю Бурлакову, но и исполнить несколько запоминающихся ролей в таких фильмах, как «Зигзаг удачи», «Женитьба Бальзаминова» и других.

Но недуг постепенно брал свое, весной 1970 года артистка уехала к своей сестре в Новосибирск и там шагнула на железнодорожные пути. На тот момент Екатерине Савиновой было всего 43 года.