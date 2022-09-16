Ее пугались даже буфетчицы: этот поступок Муравьевой припоминают до сих пор

На съемках всеми любимого фильма «Москва слезам не верит» и режиссер Владимир Меньшов, и весь актерский состав не раз попадали в разные смешные истории, о которых впоследствии вспоминали с искренними улыбками и теплом.

Так, актриса Ирина Муравьева, которая сыграла в фильме подругу главной героини Людмилу, в одном из интервью вспомнила о сцене, где она по должна была поразить и напугать жениха другой подруги — Антонины — своей маской для лица из клубники. Но поскольку свежих ягод на момент съемок в столице не было, то гримеры намазывали Ирину Вадимовну клубничным вареньем. Естественно, оно тут же высыхало, превращая лицо Муравьевой уже в настоящую маску.

В итоге актриса в таком виде разгуливала по «Мосфильму». На то, чтобы привыкнуть к новому «образу» Муравьевой, испуганным буфетчицам главной киностудии страны потребовался целый день.