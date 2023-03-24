Ее просто не узнать: россияне ахнули при виде изменившейся Дроздовой

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова стали мужем и женой зимой 1994 года. Познакомились артисты на пике карьеры, но спустя некоторое время Дроздова решила завершить свой творческий путь и посвятить все свое время семье.

С того времени звезда экрана практически не появляется на публике и даже не развивает свои аккаунты в социальных сетях. Она ведет весьма затворнический образ жизни, а новости о ней фанаты узнают лишь из блогов Певцова.

Так, несколько дней назад он поделился снимками с музыкального конкурса, где вместе с женой оценивал участников. Как признались поклонники, они далеко не сразу узнали Дроздову, которая полностью изменила имидж. Артистка перекрасила волосы, стала пепельной блондинкой, а завершила образ очками в черно-розовой оправе.

Как отметили поклонники, преображение состарило знаменитость. По их словам, она стала похожа на бабушку и потеряла весь свой шарм. «Точно нужно сменить очки», «Совсем другим человеком стала, не узнала сразу», — пишут пользователи Сети.