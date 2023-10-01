Ее признали самой красивой актрисой в 90-е: вот как выглядит Болгова сейчас

Эльвира Болгова в конце девяностых была признана одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. Талантливая девушка без труда поступила в театральное училище, а сразу после его окончания устроилась на работу в «Сатирикон», который через год сменила на театр Моссовета.

В 1998 году Болгова произвела настоящий фурор в мире кино, засветившись сразу в четырех крупных проектах. А широкая аудитория узнала и полюбила актрису благодаря сериалу «Простые истины». Там Эльвира несколько лет играла Ольгу Дмитриевну, преподавательницу химии.

Сегодня Болговой уже 47 лет, но она не растеряла ни грамма своего обаяния. Актриса отучилась на режиссера и успела снять первую короткометражку. Она много путешествует с мужем и детьми, поэтому на съемки времени не остается. В отличие от многих коллег, Эльвира не поклонница пластической хирургии, но из-за этого, как ни странно, выглядит только моложе.