Ее обожала вся Россия: звезда сериала «Зена – королева воинов» изменилась до неузнаваемости

В фильмографии Люси Лоулесс почти 60 ролей, но для большинства зрителей она остается той самой Зеной. Сильная и храбрая воительница покорила зрителей по всему миру. Именно сериал «Зена — королева воинов» подарил актрисе всемирную славу. Этой весной звезде исполнилось 55 лет, и за прошедшие годы она сильно изменилась.

Проект принес Люси не только известность, но и любовь. Во время съемок в «Зене» она встретила продюсера Роба Тапера, ради которого ушла от мужа. Сейчас пара отмечает уже 25 лет совместной жизни. Они воспитывают двоих сыновей.

От карьеры актрисы Лоулесс не отказалась, хотя ни один проект не смог сравниться по популярности с «Зеной — королевой воинов». Среди последних сериалов, где можно увидеть Люси, значатся «Эш против зловещих мертвецов» и «Спартак: Кровь и песок».

Звезда больше не красит волосы в черный и появляется в кадре исключительно с натуральным оттенком. Она уже мало напоминает мускулистую Зену, но все еще отлично выглядит.