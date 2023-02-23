Ее любили Абдулов и Микки Рурк: обомлеете, что стало с главным секс-символом СССР

Одной из главных красоток советского и российского кино была Наталья Лапина. Она прославилась после выхода картин «Жизнь Клима Самгина» и «Дон Сезар де Базан». Также актриса пыталась построить карьеру в Голливуде. Как сегодня выглядит сексапильная звезда СССР?

Свой карьерный путь Лапина начала в середине 80-х. Многие режиссеры хотели заполучить яркую и эффектную актрису в свой проект и буквально заваливали ее предложениями. Фильм «Остров погибших кораблей» прославил Наталью за пределами родины, и вскоре ей предложили сотрудничество немецкие продюсеры.

Лапина работала в Германии два года, а затем отравилась в Лос-Анджелес. Здесь актриса даже приобрела дом на Голливудских холмах, но вскоре вернулась в Россию по личным причинам.

За свою жизнь Лапина крутила романы с признанными красавцами мирового и российского кино. Перед ее чарами не устояли Александр Абдулов, Микки Рурк и Джек Николсон.

Сегодня 59-летняя артистка живет в США и России. Она уже не снимается в кино, зато стала исполнять шансон. В ней уже не узнать ту обворожительную красотку с пронзительным взглядом. Она стала жертвой пластики и превратила свое прекрасное лицо в несуразную маску.