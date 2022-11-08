Ее элегантности позавидует и балерина: какой выросла дочь Волочковой (фото)

Ариадна уже давно не живет с матерью Анастасией Волочковой. Три года назад девушка переехала к отцу — предпринимателю Игорю Вдовину. Сегодня Ариадне 17 лет, и она выросла очень красивой.

Ее родители развелись еще в 2008 году, после чего дочь осталась с Волочковой. Однако Ариадна почти не видела звездную мать дома, ведь та постоянно гастролировала. Также частые поиски «своего единственного» не способствовали укреплению отношений между балериной и ее дочерью. К слову, сама Волочкова обвиняла дочь в ревности к ее мужчинам.

В четырнадцатилетнем возрасте Ариадна перебралась к отцу. Она живет в центре столицы вместе с Вдовиным, его супругой и их общим сыном. Детали их совместной жизни прессе неизвестны.

Девочка с юных лет занимается танцами, однако не демонстрирует свои таланты на публику. Также Ариадна старается лишний раз не афишировать подробности своей личной жизни. Она понимает, что любая информация станет достоянием общественности. Известно лишь, что девушка рисует картины и даже продала одно из своих произведений.