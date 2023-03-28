Ее бы в Голливуд: какой была подруга Нади из «Иронии судьбы» в юности (фото)

Двух неугомонных подруг Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» сыграли Лия Ахеджакова и Валентина Талызина. Последняя известна по своим более возрастным ролям, поэтому мало кто знает, как она выглядела в молодости.

Свою карьеру Талызина начала еще в 60-х. Одной из первых ее работ стала роль в картине «Человек, который сомневается». Актриса была совсем не похожа на свою эксцентричную героиню из «Иронии судьбы», на которую водрузили огромную шапку и надели толстые очки. Молодая Талызина обладала утонченными чертами, а ее глубокий взгляд, кажется, видел душу насквозь. С ее внешностью и универсальным талантом актриса могла бы стать голливудской звездой.

Валентина Илларионовна прославилась после выхода комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи», затем фильмография пополнилась лентами «Большая перемена», «Старики-разбойники» и «Афоня». Кроме того, Талызина стала одной из первых советских актрис, снявшихся топлес. Она обнажилась в картине «Иванов катер», которую изъяли из проката. Фильм восстановили лишь в конце 80-х.