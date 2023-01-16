Ее боятся все звезды Голливуда: выходка безумной фанатки Бритни Спирс повергнет в шок

Со стороны многим кажется, что жизнь селебрити — сплошное райское удовольствие. Но на самом деле это далеко не так. Несмотря на все блага и «плюшки» славы, порой на их долю выпадают страшные испытания. Нередко они становятся жертвами преследования навязчивых персон.

Когда поп-принцесса нулевых Бритни Спирс была на пике славы, за ней «охотилась» фанатка Лу Тейлор. Она заваливала артистку письмами с признаниями и писала, что певица больна, потому что одержима демоном. Спирс пришлось обратиться к юристам, чтобы защитить себя от преследовательницы, но это не помогло.

Тейлор решила подступиться с другой стороны. Она сдружилась с отцом Бритни Джейми и внушила ему, что может прогнать демона, который мучает его дочь. После такой «промывки» мозгов он стал во всем действовать по указке Лу. Именно она и убедила его стать опекуном Бритни и взять ее жизнь под свой контроль. Однако в 2020 году Спирс освободили из-под опеки, и Тейлор оказалась не у дел.

Но Лу не растерялась. Она переключилась на других проблемных звезд — Кортни Лав и Линдси Лохан. Ее жертвой мог стать и Канье Уэст. По слухам, Лу вышла на Ким Кардашьян и предложила ей стать опекуншей рэпера, чтобы контролировать его финансы. Во избежание проблем испуганный Уэст оперативно расстался со своей пассией, как пишет The Voice.