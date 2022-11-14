Эдвард из «Сумерек» готов превратиться в собственного кумира: дело за операцией

Первая известность пришла к Роберту Паттинсону после роли Седрика в экранизации книги «Гарри Поттер и Кубок огня» в 2005 году. Но настоящая слава обрушилась на него три года спустя, когда на экраны перенесли другую популярную молодежную книгу — мелодраму «Сумерки». Роберт получил главную роль романтичного вампира Эдварда и стал кумиром для миллионов поклонниц по всему миру. За прошедшие 14 лет Паттинсон пополнил фильмографию еще 27 проектами, а в этом году стал новым Бэтменом.

К славе Роберт относится спокойно, считая, что до настоящих звезд ему еще далеко. В интервью для Lofficielsingapore Роберт прямо навал своим кумиром известного актера Марлона Брандо.

«Я не думаю, что будет кто-то еще такой же, как он», — признавался Паттинсон.

А в Сети уже отметили, что Роберт может легко перевоплотиться в собственного кумира для роли в биографическом фильме. Пользователи сравнили снимки Паттинсона и Брандо и пришли к выводу, что актеры довольно похожи. Дело лишь за операцией: если Роберт решится на увеличение губ, отличить его от Марлона будет невозможно.