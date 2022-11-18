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Эдвард бы женился в первом фильме: кто должен был сыграть Беллу в «Сумерках»

18 ноября 2022 13:00
Эдвард бы женился в первом фильме: кто должен был сыграть Беллу в «Сумерках»

Создатели картины планировали другую актрису на главную роль.

Первый фильм саги «Сумерки» вышел на экраны в 2008 году и сразу же стал международным хитом. Картина прославила исполнителей главных ролей Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, однако изначально писательница Стефани Майер предполагала другую актрису на роль Беллы Свон.

Как оказалось, перед началом съемок Майер постоянно говорила, что мечтает пригласить в фильм Эмили Браунинг. В то время австралийская артистка была известна по фильмам «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Банда Келли». Писательница была уверена, что именно Эмили сможет лучше всех воплотить образ Беллы на экранах, и мечтала пригласить ее в картины, но артистка отказалась. Знаменитость совсем не хотела играть в «Сумерках» и в тот период планировала сделать перерыв в своей карьере.

Эдвард бы женился в первом фильме: кто должен был сыграть Беллу в «Сумерках»

В итоге роль перешла Кристен Стюарт и сделала ее мировой звездой. Эмили же надолго пропала с экранов и теперь не может похвастаться такой же популярностью.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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