Едва не загубила карьеру: куда пропала последняя любовница Хита Леджера (фото)

Последней возлюбленной австралийского актера Хита Леджера стала модель Джемма Уорд. Вместо того, чтобы развивать свою успешную карьеру, она пыталась вывести звезду экрана из депрессии, но тщетно.

В возрасте 28 лет злоупотреблявший запрещенными препаратами артист скончался. После этого публика выражала соболезнования Мишель Уильямс, матери его единственной дочери Матильды, а вот Уорд незаслуженно оставалась в тени.

Модель тяжело переживала утрату — она замкнулась в себе, набрала лишний вес, отказалась от ряда выгодных контрактов, чем едва не загубила свою карьеру. На время знаменитость перестала выходить на подиум и, когда надежды ее поклонников уже иссякли, триумфально вернулась в модельный бизнес.

Кроме того, Уорд активно снимается в кино. Наладила Джемма и личную жизнь. Вместе с манекенщиком Дэвидом Леттсом она воспитывает дочь Найю.