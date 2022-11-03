﻿Едва не повторили судьбу героев: трагедия на съемках «А зори здесь тихие» ужаснет каждого

Военная драма «А зори здесь тихие» вышла на экраны 50 лет назад. Фильм о смелых зенитчицах никого не оставил равнодушным, а исполнительниц ролей превратил в известных актрис. Для большинства из них, кроме Ольги Остроумовой, лента стала экранным дебютом.

Еще много лет девушки с содроганием вспоминали изнуряющие съемки в Карелии, которые заняли почти полгода. Они мучились от крупных комаров, тренировок, похожих на те, что проходят настоящие бойцы. Актрисам приходилось носить на себе очень тяжелые вещмешки. А некоторые из них чуть не повторили трагическую судьбу своих героинь.

Галя Четвертак погибала в картине от выстрелов фашистов в спину. Для пущей убедительности пиротехники поработали над гимнастеркой Екатерины Марковой, снабдив ее мини-бомбами. Но заряд они не рассчитали, и на площадке раздался взрыв. Актрису отбросило в сторону, от последствий хлопка у нее обгорела кожа на спине.

А Елена Драпеко едва не осталась в болоте, как и ее героиня Лиза Бричкина. Режиссер Станислав Ростоцкий добивался того, чтобы на водной поверхности не оставалось пузырей. Поэтому Драпеко испытывала невероятные муки, сидя на дне водоема. А когда ее попросили вылезти, она не смогла поднять голову. За руку Драпеко с трудом вытащили работники съемочной группы, пишет «Комсомольская правда ».