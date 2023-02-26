Едва не похудел до смерти: как изводил себя советский секс-символ ради роли

Сегодня в киноиндустрии появилось так много актеров, что каждый из них старается поразить режиссеров не только артистизмом и творческими навыками, но и преданностью этому искусству. Артисты готовы полностью менять имидж и истязать свое тело ужасающими тренировками.

Впрочем, и в советские времена были звезды, готовые терпеть лишения ради одной роли. Таким примером служит Николай Рыбников, который долгие годы был эталоном мужской красоты. После роли Ковригина в комедии «Девчата» он стал еще популярнее, но мало кто знает, что право сыграть этого героя досталось ему только после кардинальных внешних изменений.

Дело в том, что режиссер видел этого персонажа более стройным, и тогда актеру пришлось сильно сократить свой рацион. Его диета была настолько жесткой, что всего за две недели он потерял более 20 килограммов. Такой резкий сброс веса считается опасным, но Николай готов был рискнуть. В итоге это принесло ему звездную роль.