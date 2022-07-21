Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь

Накануне в рамках музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге прошел творческий вечер Любови Успенской. Для фанатов она приготовила обширную программу: певица сменила несколько образов, пригласила для участия известных коллег и даже цыганский табор, а одну из песен она исполнила вместе с дочерью Татьяной. Но от внимания зрителей не ускользнул тот факт, что сама Любовь была не в форме.

Видео с концерта появилось в соцсетях, и состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь у пользователей. Они отметили, что певица едва держалась на ногах. Ее партнерам по номерам приходилось крепко ее придерживать. Например, Николай Басков буквально не отпускал от себя Успенскую. Кроме того, артистка часто заглядывала в экран суфлера и не пыталась скрыть, что нуждается в подсказках текстов своих песен.

В Сети предположили, что Успенская может страдать от возрастных заболеваний или последствий очередной пластики. Певицу неоднократно критиковали за увлечение хирургическими процедурами. Фанаты же считают, что артистка скованно двигалась из-за неудобных нарядов — слишком узких платьев и высоких каблуков.