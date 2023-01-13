Едва держалась на ногах: фото дочери Элвиса Пресли накануне гибели повергнут в шок

Новость о смерти Лизы Мари Пресли наделала немало шума. Дочери легендарного музыканта Элвиса Пресли и первой супруге не менее легендарного Майкла Джексона было всего 54 года.

Как пишут в Сети, причиной гибели знаменитости стал сердечный приступ. Накануне смерти Пресли побывала на светском мероприятии и немало перепугала поклонников. Многие заметили, что состояние Лизы Мари оставляет желать лучшего.

На «Золотой глобус» она пришла вместе со своей матерью. Теперь интернет-пользователи с ужасом смотрят на снимки знаменитости, сделанные в тот вечер. Все потому, что Пресли едва стоит на ногах. К тому же очевидцы рассказали, что дочь певца чувствовала себя настолько плохо, что была вынуждена постоянно держаться за друга.

Пока остается неизвестным, что именно вызвало у Пресли сердечный приступ. Между тем инсайдеры отрицают информацию о том, что всему виной стали запрещенные препараты, уверяя, что с ними знаменитость покончила еще несколько лет назад.