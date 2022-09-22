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Единственный сын прилюдно унизил Игоря Костолевского: россияне в ужасе

22 сентября 2022 16:45
Единственный сын прилюдно унизил Игоря Костолевского: россияне в ужасе

Актеру не удается повлиять на наследника.

Игорь Костолевский пережил не одну личную драму. Народный артист так и не смог наладить отношения с наследником — 39-летним Алексеем.

Все началось с того, что сын актера крайне болезненно воспринял новость о разводе своих родителей. В начале нулевых Костолевский потерял голову от французской актрисы Консуэло де Авиланд и ушел от Елены Романовой.

Алексей же встал на сторону убитой горем матери, которая отдала этому браку 20 лет своей жизни. Звездный наследник принял непростое решение и перестал общаться с отцом. Правда, со временем нашел в себе силы сменить гнев на милость.

Когда все, казалось бы, наладилось, случилась новая беда. У Алексея обнаружили психическое расстройство, но сам он себя больным не считает. Сын актера увлекся религией, причем до такой степени, что начал проповедовать прямо на улице. Единственный сын прилюдно унизил Игоря Костолевского: россияне в ужасе

Костолевский поведение Алексея не одобряет, но сделать ничего не может. Единственный сын не только отказался прислушиваться к отцу, но и прилюдно унизил его, чем шокировал россиян.

«Актерство ведет в ад», — заявил звездный наследник в шоу «Ты не поверишь!» и тем самым дал звонкую оплеуху своему именитому папе.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Ты не поверишь!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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