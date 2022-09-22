Единственный сын прилюдно унизил Игоря Костолевского: россияне в ужасе

Игорь Костолевский пережил не одну личную драму. Народный артист так и не смог наладить отношения с наследником — 39-летним Алексеем.

Все началось с того, что сын актера крайне болезненно воспринял новость о разводе своих родителей. В начале нулевых Костолевский потерял голову от французской актрисы Консуэло де Авиланд и ушел от Елены Романовой.

Алексей же встал на сторону убитой горем матери, которая отдала этому браку 20 лет своей жизни. Звездный наследник принял непростое решение и перестал общаться с отцом. Правда, со временем нашел в себе силы сменить гнев на милость.

Когда все, казалось бы, наладилось, случилась новая беда. У Алексея обнаружили психическое расстройство, но сам он себя больным не считает. Сын актера увлекся религией, причем до такой степени, что начал проповедовать прямо на улице.

Костолевский поведение Алексея не одобряет, но сделать ничего не может. Единственный сын не только отказался прислушиваться к отцу, но и прилюдно унизил его, чем шокировал россиян.