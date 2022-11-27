Единственный сдал ЕГЭ на 400 баллов: где теперь самый умный школьник России

Руслан Салимгареев прославился на всю страну, сдав все четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов. Школьник оказался первым выпускником в истории, которому удалось добиться такого результата. Как оказалось, Руслан старался исполнить свою мечту и попасть в МГУ.

Как признавался сам выпускник, он с детства любил учиться и с гордостью называет себя ботаником. Все свободное время он проводил в компании книг, что позволило ему так хорошо подготовиться к сдаче четырех предметов: русского языка и математики, а также биологии и химии.

Впечатляющие результаты позволили ему оказаться в числе лучших на факультете биотехнологий и биоинформатики. И уже на следующем этапе экзаменов, профильной математике, он вновь смог набрать 100 баллов и наконец-то поступил на специальность своей мечты.

По словам Руслана, в течение нескольких лет после сдачи ЕГЭ он получал благодарные и восторженные сообщения от пользователей Сети. Многие признавались, как его пример вдохновил их и заставил заниматься учебой, а другие спрашивали совета, как лучше подготовиться к экзаменам. Сегодня знаменитость продолжает учиться на любимом факультете. Он старается не распространяться о своей жизни, но изредка делится снимками из путешествий и обычной жизни.