Единственное сходство — фамилия: как выглядит родная сестра скандальной Бритни Спирс

Влияние американской певицы Бритни Спирс на всю мировую поп-культуру невозможно переоценить. Ей посвящали серии культовых мультфильмов, про нее писали книги и снимали сериалы. А чего стоит громкий скандальный процесс по лишению ее отца опеки над исполнительницей, когда той было уже 40 лет?! Однако родная сестра певицы Джейми Линн Спирс, несмотря на одинаковое воспитание, оказалось девушкой совсем другой.

Джейми Линн стала известна в 2002 году, когда снялась в фильме «Перекрестки» вместе со своей сестрой. После такого старта девушка пошла отдельной дорогой: начала участвовать в проектах детского канала Nickelodeon и играть в подростковых сериалах. В 2005 году ее даже номинировали на премию «Эмми», которая эквивалентна «Оскару», но только на малых экранах. Затем на церемонии детских премий она и вовсе стала лучшей телевизионной актрисой среди самых юных исполнительниц.

К 2007 году общественность воспринимала девушку как полную противоположность старшей сестры. Сексуальным нарядам младшая предпочитала скромные костюмы, а раскрепощенным песням ― роли в проектах с поучительной моралью. Однако образ пай-девочки быстро разрушился, когда сразу после своего 16-го дня рождения Джейми Линн рассказала журналистам о беременности. Скандал был настолько невероятным для публики, что за право написать о нем первым таблоид "OK! "заплатил Джейми Линн миллион долларов. Сама же Бритни в то время, напротив, заявляла, что она выступает за воздержание до брака, вопреки ее свободолюбивому образу.

Хотя внешне между старшей и младшей сестрами все-таки остается много общего: они обе блондинки с правильными чертами лица, с хорошими фигурами и ярким макияжем.