Эда из сериала «Постучись в мою дверь» шокировала публику: всему виной диета и пластика

Ханде Эрчел стала мировой знаменитостью после выхода на экраны сериала «Постучись в мою дверь». Артистка покорила фанатов эффектной внешностью и талантом, а за ее социальными сетям следят уже больше 30 миллионов подписчиков.

Преданные фанаты не пропускают ни одну публикацию артистки, но некоторые записи по-настоящему шокируют их. Так, недавно Эрчел поделилась серией снимков, на которых красуется в изящном оранжевом платье с экстремально глубоким декольте.

Поклонники не смогли пройти мимо публикации артистки. Одни осыпали ее комплиментами, а другие всерьез начали беспокоиться за нее. По мнению части подписчиков, Эрчел не так давно сделала пластику, из-за чего стала выглядеть чрезмерно худой. Некоторые же предположили, что артистка решилась на пластику, так как ее внешность изменилась слишком резко.