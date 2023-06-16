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Эда из сериала «Постучись в мою дверь» шокировала публику: всему виной диета и пластика

16 июня 2023 08:00
Эда из сериала «Постучись в мою дверь» шокировала публику: всему виной диета и пластика

Поклонники артистки беспокоятся за ее здоровье.

Ханде Эрчел стала мировой знаменитостью после выхода на экраны сериала «Постучись в мою дверь». Артистка покорила фанатов эффектной внешностью и талантом, а за ее социальными сетям следят уже больше 30 миллионов подписчиков.

Преданные фанаты не пропускают ни одну публикацию артистки, но некоторые записи по-настоящему шокируют их. Так, недавно Эрчел поделилась серией снимков, на которых красуется в изящном оранжевом платье с экстремально глубоким декольте.

Поклонники не смогли пройти мимо публикации артистки. Одни осыпали ее комплиментами, а другие всерьез начали беспокоиться за нее. По мнению части подписчиков, Эрчел не так давно сделала пластику, из-за чего стала выглядеть чрезмерно худой. Некоторые же предположили, что артистка решилась на пластику, так как ее внешность изменилась слишком резко.

Эда из сериала «Постучись в мою дверь» шокировала публику: всему виной диета и пластика

«Не попадайся на эту модельную ловушку», «Хотелось бы знать, почему она так похудела», «Выглядит пугающе, слишком худая», — уверены пользователи Сети.

Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (2020-2021), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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