Эда из сериала «Постучись в мою дверь» шокировала публику: всему виной диета и пластика
Поклонники артистки беспокоятся за ее здоровье.
Ханде Эрчел стала мировой знаменитостью после выхода на экраны сериала «Постучись в мою дверь». Артистка покорила фанатов эффектной внешностью и талантом, а за ее социальными сетям следят уже больше 30 миллионов подписчиков.
Преданные фанаты не пропускают ни одну публикацию артистки, но некоторые записи по-настоящему шокируют их. Так, недавно Эрчел поделилась серией снимков, на которых красуется в изящном оранжевом платье с экстремально глубоким декольте.
Поклонники не смогли пройти мимо публикации артистки. Одни осыпали ее комплиментами, а другие всерьез начали беспокоиться за нее. По мнению части подписчиков, Эрчел не так давно сделала пластику, из-за чего стала выглядеть чрезмерно худой. Некоторые же предположили, что артистка решилась на пластику, так как ее внешность изменилась слишком резко.
«Не попадайся на эту модельную ловушку», «Хотелось бы знать, почему она так похудела», «Выглядит пугающе, слишком худая», — уверены пользователи Сети.