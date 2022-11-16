Джордж Клуни вытянул счастливый билет: сложно поверить, но его отцу 88 лет

Голливудский красавчик Джордж Клуни в кадре и на красных дорожках неизменно излучает обаяние и уверенность в себе. Это объясняется тем, что с самого детства в его успехи верили в семье. Джордж появился на свет в семье известного журналиста и телеведущего Ника Клуни и его жены Нины Уоррен.

Несмотря на неплохой материальный достаток, родители воспитывали мальчика в строгости. Ник был известен своей добротой и щедростью и часто бескорыстно помогал зрителям-поклонникам, которые писали ему письма. Например, на Рождество журналист покупал подарки для случайной семьи.

Джордж с ранних лет проводил время на телевизионной студии, наблюдая за работой отца. А уже в 5 лет он появился в ток-шоу Ника. Никто не сомневался, что у мальчика будет богатое актерское будущее, но у Клуни-младшего случился паралич лицевого нерва. Только поддержка семьи помогла ему побороть болезнь.

Сейчас отцу Джорджа уже 88 лет. Он не работает, но находится в прекрасной форме. Вместе с женой они много времени проводят на вилле актера на озере Комо. Ник внимательно следит за карьерой сына и смотрит все фильмы с его участием.