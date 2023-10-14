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Джоли по сравнению с ней серая мышка: «американская» дочь Малинина поражает красотой

14 октября 2023 07:30
Джоли по сравнению с ней серая мышка: «американская» дочь Малинина поражает красотой

Сильно изменилась.

Александр Малинин никогда не был близок со своей старшей дочерью. Еще в детстве Кира Евдокимова уехала вместе с матерью в другую страну.

Ольга Зарубина обосновалась с любимой наследницей в США. Воспитанием девочки всегда занимался отчим, чью фамилию она и носит. За границей девушка благополучно окончила школу, а затем и колледж. Для себя она выбрала профессию парикмахера.

Попытки наладить общение со знаменитым папой успехом не увенчались. К публичности Кира не стремится, хоть пару раз и появлялась в скандальных ТВ-шоу, где обсуждалась тема ее непростых взаимоотношений с отцом.

Тогда многим показалось, что Евдокимовой не мешало бы похудеть. Спустя время звездная наследница сильно изменилась в лучшую сторону. Она избавилась от лишних килограммов, сменила цвет волос и стала такой красоткой, что сама Анджелина Джоли по сравнению с ней серая мышка.

Джоли по сравнению с ней серая мышка: «американская» дочь Малинина поражает красотой
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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