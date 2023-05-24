Джигурда пристроил бывшую «в хорошие руки»: глазам не поверите, с кем она сейчас

Скандальный Никита Джигурда известен своими вопиющими выходками и бурными отношениями с женщинами. За его браком с фигуристкой Мариной Анисиной наблюдала вся страна. Сегодня мало кто вспомнит, что до этого у Никиты были и другие возлюбленные.

Много лет назад Джигурда крутил роман с актрисой Мариной Есипенко. Она появлялась в телехитах «Моя прекрасная няня» и «Сваты». Артистка посвятила Джигурде много лет своей жизни в ожидании предложения руки и сердца. Однако его так и не последовало. Детей актер тоже не хотел.

Марина признавалась, что все эти годы Никита буквально водил ее за нос и убеждал, что потом все изменится. Черное он называл белым, и наоборот. Кроме того, Джигурда не раз крутил романы на стороне.

Эти отношения были обречены. А незадолго до расставания Никита познакомил возлюбленную со своим другом — известным бардом Олегом Митяевым, который на тот момент был женат. Так или иначе, но между ними вспыхнула искра. Марина ушла от Джигурды, а Митяев бросил свою жену.

Сегодня 57-летняя Есипенко замужем за Олегом Григорьевичем. Он образцовый и заботливый муж, с ним актриса расцвела. Супруги воспитали дочь Дарью, которой уже 23 года. Вот так удачно Джигурда «пристроил» свою бывшую.