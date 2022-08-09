Джигурда озвучил правду о работе Малахова на телевидении: существует компромат

Никита Джигурда шокировал публику, рассказав, почему Андрей Малахов продолжает работать на телевидении. Как оказалось, знаменитость не уходит с экранов далеко не из-за любви зрителей.

Карьеру популярный ведущий начал еще в конце 90-х и сегодня считается одним из самых влиятельных и успешных телевизионных журналистов страны. Однако, как рассказал Джигурда, артист продолжает развивать свои проекты и не уходит на заслуженную пенсию не из-за высоких гонораров или поклонников. Дело в том, что продюсеры имеют власть над ним и заставляют выполнять их требования.

«Андрюша Малахов — просто заложник. На них компроматы существуют, и в том числе Малахов выполняет то, что поручили, боясь не только за свою карьеру», — признался шоумен в YouTube-проекте «Звездач ».

При этом Джигурда отказался называть имена тех, кто не дает Малахову уйти на отдых, а также предпочел не раскрывать детали компромата. По словам артиста, звезда «Прямого эфира» — далеко не единственный телеведущий, который давно не управляет своей карьерой и вынужден подстраиваться под чужие требования.