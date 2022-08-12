«Джентльменов удачи» снимали в «зверских» условиях: вот что терпели Вицин, Леонов и Крамаров
Режиссер был готов на все, чтобы исполнить свои идеи.
Авантюрная комедия «Джентельмены удачи» практически сразу стала народным хитом. Эльдару Рязанову удалось создать легкий фильм, запомнившийся как своим замысловатым сюжетом, так и игрой актеров. При этом зрители даже не догадывались, на что пришлось пойти артистам, чтобы воплотить все задумки режиссера.
Одной из самых запоминающихся сцен ленты стал эпизод, в котором герои вынуждены ехать внутри бетономешалки. Как оказалось, для создания эффекта жидкого бетона съемочная группа придумала заменить его на смесь хлебной закваски, окрашенной в зеленый цвет, и луковой эссенции.
В итоге жижа помогла достичь реалистичности, но заставила актеров пойти на жертвы. Как пишет Life.ru, Вицин, Леонов и Крамаров еще долго пытались отмыться от едкого запаха лука и забродившего хлеба. Однако благодаря этим неудобствам артисты сыграли в одной из самых запоминающихся лент советского кино.