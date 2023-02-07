Джентльмен с собачкой: сегодня Джоконду из «9 роты» вы вряд ли узнаете (фото)

Нашумевшая военная драма «9 рота» прославила целую плеяду молодых актеров. Среди них был Константин Крюков, сыгравший рядового Петровского по прозвищу Джоконда. Как сегодня выглядит актер?

Крюков покорил своим шармом и обаянием всю женскую аудиторию, что обеспечило ему статус секс-символа. Сегодня 38-летний актер держит марку и по-прежнему выглядит роскошно.

Три года назад Крюков обзавелся новым членом семьи — щенком по прозвище Боно из гибридной породы Йоркипу. Артист часто делится снимками с очаровательным любимцем в своих соцсетях. Одно из последних фото произвело фурор среди подписчиков — артист выглядит как истинный джентльмен с собачкой. Теперь он совсем не тот юноша из «9 роты» с наивным взглядом и нескладной фигурой.

Константин с детства мечтал о собаке, но из-за аллергии не мог себе позволить питомца. Но Боно — гипоаллегенный вариант и полностью безопасен для Крюкова. Счастью артиста не было предела, когда его детская мечта, наконец, осуществилась.