Дженнифер Лопес поставила бывшую Бена Аффлека на место: унижение видели все

Встреча бывшей и нынешней жен одного мужчины всегда грозит перерасти в грандиозный скандал. Как минимум к жуткому дискомфорту для одной из сторон. Именно это и произошло с экс-супругой Бена Аффлека Дженнифер Гарнер, которая недавно столкнулась с Джей Ло.

Знаменательная встреча произошла в музыкальной школе, где выступала дочь актера и его бывшей жены. На мероприятие пригласили и нынешнюю супругу Аффлека Дженнифер Лопес. Поп-звезда не упустила возможности показать себя во всей красе и утереть нос Гарнер.

Артистка надела супероблегающие джинсы и жакет. На самом мероприятии она была чересчур раскрепощенной: Лопес активно общалась с детьми Аффлека, любезничала с его матерью, при этом делала вид, что в упор не видит Гарнер.

Сама экс-возлюбленная Бена выглядела весьма посредственно на фоне роскошной Джей Ло. Гарнер пришла на встречу в пуховике, растянутом свитере и домашних джинсах. Интернет-пользователи были удивлены таким контрастом. Лопес затмила собой бывшую Аффлека, тем самым унизив ее перед всеми.